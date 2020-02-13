أرقام صادمة يفصح عنها فرع مكافحة المخدارت والمؤثرات العقلية ببنغازي في ضبطياته العام الماضي

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – أعلن فرع جهاز مكافحة المخدارت والمؤثرات العقلية بنغازي إحصائية ماتم ضبطه والاستدلال به من قضايا مخدرات تمت إحالها إلى النيابة العامة من قبل الفرع العام الماضي، لافتا إلى أن عدد القضايا بلغ 523 قضية فيما بلغ عدد المتهمين 808 شخصا.

وأوضح الفرع أن قضايا الإتجار بالمخدرات بلغت (176) قضية، فيما بلغ عدد المتهمين فيها (268) متهما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن قضايا التعاطي بلغت (339) قضية، بلغ عدد المتهمين فيها(512) متهما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، فيما بلغ عدد قضايا الجلب ثمانية قضايا وبلغ عدد المتهمين فيها (28) متهما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأفصح الفرع أن عدد قضايا الحشيش بلغ (390) قضية، فيما بلغ عدد قضايا الأقراص المخدرة (131) قضية، إضافة إلى قضيتي هيروين.

ومن حيث الأوزان، أكد الفرع أنه ضبط خلال العام الماضي (207،814،2) مائتان وسبعة كيلو وثمانمائة وأربعة عشر جرام وأثنان ملي جرام، من مخدر الحشيش، فيما بلغت ضبطياته للأقراص المخدرة بجميع أنواعها (61904) واحد وستون ألف وتسعمائة وأربعة قرص بمختلف أنواعها، إضافة إلى، (300،5) ثلاثمائة وخمسة ملي جرام من مخدر الهروين، و (68108) ثمانية وستون الف ومئة وثمانية لتر خمره صنع محلي نوع قرابة.

واليوم، كشف الفرع أن تمكن من ضبط مروج للمخدرات بحوزته حوالي (6.150) ستة كيلو ومئه وخمسون جرام من مخدر الحشيش، وعدد (4200) أربعة ألف ومائتان قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع (ترامادول) وقنينة سعة نصف لتر بها خمرة صنع محلي نوع قرابة، مؤكدا أنه اتخذ مايلزم من أجراءات قانونية حيال المتهم وأخطرعنه النيابة العامة.

ويأتي هذا الجهد لرجال فرع مكافحة المخدرات في إطار سياسة وزارة الداخلية بمحاربة هذه الآفة، التي أفسدت الشباب وأثرت تأثيرا سلبيا على المجتمع . (وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال