المحجوب: هذا هو هدف قوات الوفاق من القصف العشوائي على مواقع بالعاصمة

أكد آمر التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، الخميس، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها استهدفت عدة مواقع جنوب طرابلس، حيث تمّ تعليق الرحلات في مطار معيتيقة، كما شنت هجوما على قوات الجيش الليبي.

وأوضح المحجوب أن قوات الوفاق تهدف إلى تأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي، بتحميله بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات، وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”

ولفت المحجوب، إلى أن هذه العمليات تأتي بعد ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا، مبينا أنها محاولة من جانب الوفاق للتأثير في خارطة الجبهات بطرابلس.

وبيّن، أن عناصر الوفاق إلى جانب المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبهم باتوا على بعد يتراوح ما بين 4-5 كيلومترات من البحر، لذا فهم يخططون لإبعاد قواتنا وقذائفها المباشرة عليهم عبر التسويق لفكرة زرع قوة مراقبة دولية، وفق قوله.

وقال المحجوب، إن قوات الوفاق أطلقت الخميس، قذائف عشوائية في العاصمة طالت جامعة، الأمر الذي أثار الذعر والهلع بين صفوف الطلاب، كما تعرض منزل أيضا لقذيفة أسفرت عن وفاة امرأة.

ولفت المحجوب إلى تعرض الجيش الليبي في منطقة ولي العهد والرملة لهجوم، حيث تم استخدام المدفعية والاستعانة بالمقاتلين المرتزقة الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، وفق قوله.