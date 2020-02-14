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انشقاق دبلوماسي ليبي عن «حكومة الوفاق»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وصل الاربعاء إلى بنغازي، القنصل العام الليبي بتونس، المنشق عن حكومة الوفاق، محمد شعبان المرادس، بعد أن أكد أن جماعة الإخوان خططت لاغتياله، وخصصت مبلغ مليوني دولار لذلك.

وكان المرداس، وهو من القياديين السابقين لكتيبة ثوار طرابلس، استقال من منصبه في 16 يناير الماضي، وأرجع أسباب هذه الاستقالة، إلى اصطفافه مع رفاقه المدافعين عن سيادة الدولة، ضد التدخل التركي السافر.

وهو الأمر الذي لم يعجب الكثير من الأحزاب المتحكمة في المشهد الليبي، وكشف تغول محافظ مصرف ليبيا المركزي على مؤسسات الدولة.

المصدر: البيان

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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