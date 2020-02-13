الصليب الأحمر: نزوح جماعي وهروب من ليبيا في هذه الحالة

حذّر رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، من حدوث نزوح جماعي للسكان في ليبيا وهروب إلى خارج البلاد ، في حال تواصل تردي الأوضاع وعدم فرض الاستقرار السياسي والإنساني، وفق قوله.

وقال مورير: “الوضع حساس في ليبيا، إذ يريد مواطنوها البقاء في منازلهم، وهم يبنون آمالا على المسار السياسي من أجل تجاوز الصعوبات”، داعيا الدول الفاعلة في ليبيا للبحث عن حلّ توافقي، وفقاً لـ “وكالة الأنباء الفرنسية”

ودعت منظمة الصليب الأحمر، إلى “دعم الليبيين النازحين حيثما وجدوا والاستجابة سريعا إلى ما يحتاجون إليه، لكي لا ينزحوا إلى مناطق أبعد”، مبينة أن مواطنا ليبيا من كل أربعة تأثر بالنزاع الدائر الذي دخل شهره التاسع، كما أن الاقتتال تسبب في غلق 13 مؤسسة صحية و220 مدرسة.

كان قد استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الأربعاء ،بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي وصل، مساء الثلاثاء، على رأس وفد رفيع إلى مدينة بنغازي، وذلك في إطار زيارة عمل يجريها إلى ليبيا.