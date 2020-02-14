باشاغا: “الحرب في ليبيا لن تنتهي إلا بموت حفتر”

اعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الحرب في ليبيا، لن تنتهي إلا عندما يموت المشير خليفة حفتر.

وطالب باشاغا، بحسب ما نشرته صحيفة ” ديلي تلغراف” البريطانية، أوروبا بدعم حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني في ليبيا.

وأشار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أن الحل العسكري في ليبيا، ليس حلا لإنهاء الازمة، وأن ما تحتاجه ليبيا، الحلول السياسية، التي لا مفر منها.

وأضاف باشاغا، أن الأمل بإنهاء الأزمة يجب أن يكون موجودا، في غياب حفتر، وأن وجوده في ليبيا، يعني لا وجود لحل نهائي للأزمة.

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