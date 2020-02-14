مدرسة النساء الخالدات تطلق حملة ” هيا نشوف” في طرابلس

انطلقت حملة ” هيا نشوف” بمدرسة النساء الخالدات للتعليم الأساسي، في حي الأندلس بطرابلس، يوم أمس الخميس.

وتستهدف الحملة 25 مدرسة، يجرى على طلابها فحص بصري بقياس مستوى النظر، إضافة إلى توفير خدمة تصحيح العيوب الإنكسارية وتوفير نظارات طبية لمستحقيها.

ويشارك فيها، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة اليونيسيف، وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، وشركة بصريات طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدرسة النساء الخالدات للتعليم الأساسي بمنطقة حي الأندلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية