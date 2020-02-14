قيادي في فصيل “السلطان مراد”..مقتل مرتزق سوري خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع الخميس أن مرتزق سوري الجنسية يدعى شريف هلال الحمصي الشهير “الهلالي” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس.

وأضاف المصدر أن الهلالي من مواليد 1973 من سكان مدينة حمص سوريا قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور مشروع الهضبة مساء الثلاثاء.

وذكر المصدر أن الهلالي قيادي ميداني لإحدى السرايا التابعة لفصيل “السلطان مراد- الجيش السوري الحر ” المدعوم من دوله تركيا والذي يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن المرتزق التحق بصفوف قوات الوفاق في محاور جنوب طرابلس قادما من دولة تركيا عبر مطار معيتيقة في ديسمبر 2019 ومقابل مرتب شهري يتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار شهريا وبالإضافة إلى الجنسية التركية وفي حاله مقتله يدفع مبلغ لذويه 35 ألف دولار.

ولفت المصدر إلى أنه لدى المرتزق الهلالي شقيق أكبر منه ويدعى عميد – عبدالمحسن هلال عرف بسفاح حزب العمل الشيوعي خلال العام 1991 .

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