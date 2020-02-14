دي مايو: “لا انتصارات ولا شعارات في ليبيا.. فالمسيرة معقدة”

صرّح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الأوضاع في ليبيا، لا انتصارات أو شعارات فيها، فالمسيرة معقدة.

وأشار دي مايو، عبر صفحته على الفيسبوك، بعد لقاءه المشير خليفة حفتر: “لا تزال الطريق نحو حل الأزمة الليبية معقدةً، وبالتالي لا توجد انتصارات أو شعارات من أي نوع”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: يجب علينا أن نواصل السعي بثبات والعمل من أجل السلام، وبالطريقة نفسها، الدفاع عن أصولنا الجيواستراتيجية التي تجسد مصلحتنا الوطنية”.

وأوضح دي مايو، أن جدد للمشير خليفة حفتر، أن إيطاليا لا تقبل بأي تدخل خارجي في ليبيا، وأن العمل يجب أن يتجه نحو تحقيق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيطالي، أنه سيتوجه يوم الأحد القادم، إلى ميونيخ لحضور المؤتمر الوزاري وسيلتقي بنظرائه نظرائي من الدول الأخرى المهتمة بالملف الليبي، وأنه سيلتقي في روما الأسبوع القادم، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في لقاء 2+2 مع وزير الدفاع غويريني ونظيره الروسي”.

وأكد دي مايو، إن إيطاليا تسعى مع شركائها لأن تسلك ليبيا، طريق الحوار والدبلوماسية.

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