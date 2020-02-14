ندوة علمية حول طرق الوقاية من مخلفات الحروب في طرابلس

شارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إقامة ندوة علمية حول طرق الوقاية من مخلفات الحروب.

وأوضح مدير عام المركز، أ.د بدر الدين بشير النجار، خلال كلمته في افتتاح الندوة، دور المركز الوطني في التوعية بمخاطر مخلفات الحروب وطرق الوقاية منها.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الندوة أقيمت بالتعاون مع قسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس، وهيئة السلامة الوطنية، ومنظمة حقول حرة.

وأضاف المركز، أن اليوم العلمي الذي أقيم بكلية التقنية الطبية في جامعة طرابلس، شهد حضورا وتفاعلا كبيرا فضلا عن عدة أنشطة عملية.

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