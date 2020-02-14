وزير الخارجية الموريتاني: ندعم جهود الجزائر لإنهاء أزمة ليبيا

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن بلاده تدعم الدور”البناء والايجابي”، الذي تلعبه الجزائر لإيجاد حل للأزمة الليبية، وترحب بمقترح الرئيس عبد المجيد تبون باحتضان الجزائر للحوار بين الأشقاء الليبيين.

وأوضح ولد الشيخ أحمد، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم، “نحن نرحب بهذه المبادرة التي نرى فيها الكثير من التطور الايجابي لحل الأزمة الليبية التي تفاقمت ووصلت الى مستوى مخيف”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار وزير الخارجية الموريتاني، إلى وجود “تطابق كبير” في جهات النظر بين البلدين، حول التدخلات الأجنبية في ليبيا، مضيفا أن الجزائر لها دورا بناءا وإيجابي لحل الأزمة الليبية، وأن موريتانيا تدعم الجهود التي تقوم بها الدول المغاربية، واللجنة الأفريقية الموسعة.

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