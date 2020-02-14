مصلحة الضرائب تجتمع مع المصرف التجاري لإنهاء المشاكل العالقة

عقد مديرعام مصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط، اجتماعا مع مدير عام المصرف التجاري الوطني الصديق خنفر وبحضور عدد من مسؤولي بمقر إدارة ضرائب البيضاء، لمناقشة عدد من المواضيع التي تم الاتفاق عليها، إضافة لمعالجة المشاكل العالقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إعفاء كافة حسابات مصلحة الضرائب لدى المصرف التجاري الوطني من العمولات المصرفية بإستثناء دفاتر الصكوك الإلكترونية، وتكليف مندوبين من المصرف لتحصيل المبالغ من ايرادات مصلحة الضرائب و ايداعها بحساباتها لدى المصرف، إضافة إلى إمكانية متابعة المصلحة لإيداعات حساباتها من خلال شاشة خاصة متصلة مع منظومة المصرف و بصلاحيات محددة، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة وتداول المشاكل والصعوبات.

كما تم الاتفاق في الاجتماع، على تصميم ورقة إيداع خاصة بمصلحة الضرائب، وحلحلة مشاكل الصكوك المعلقة والمرفوضة والملغاة مع جميع الإدارات ومنح إمتيازات المرابحة الإسلامية لموظفي المصلحة الجدد، ووضع آلية لسداد القروض المتعثرة، ودراسة منح مرابحة إسلامية لباقي الموظفين “القدامي”، وإمكانية تزويد إدارات الضرائب بآلات عد العملة، إضافة إلى تزويد المصارف بأسماء مندوبي المصلحة لدى المصارف لتسهيل عملية الدخول والتعامل مع فروع المصرف، وتشكيل لجنة من قِبل المصرف لدراسة واستقبال المشاكل والصعوبات التي تواجه المصلحة والعمل على حلحلتها بشكل مستمر.

وأبدى مصرف التجاري الوطني، في الاجتماع، على كامل الاستعداد للتعاون مع المصلحة من أجل تذليل كل الصعوبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية