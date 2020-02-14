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خارجية الوفاق: “ميلشيات حفتر المارقة” تقصف مناطق في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الانتهاكات التي تتعرض لها طرابلس، بعد القصف الذي طال مناطق عدة في العاصمة.

واتهمت الوزارة في بيان لها، الجيش الوطني، بأنه هو من يقف وراء القصف في طرابلس، والذي أدى إلى مقتل إمرأة وجرح آخرين، بسحب بيان خارجية الوفاق.

وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مجلس الأمن والمنظامت الدولية، باتخاد كافة الإجراءات اللأزمة لمتابعة ما يحدث في طرابلس، ووضع حدّ للجيش الوطني، الذي وصفته بـ”الميلشيات المارقة”، على حد تعبير البيان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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