مكافحة الأمراض يعلن توفير غرف للعزل الصحي بـ 3 مدن ليبية

أعلن مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، توفر غرف للحجر الصحي في طرابلس وأخرى للعزل في مدن طرابلس، مصراتة، وبنغازي.

وأوضح النجار، أنه تم توفير غرف للعزل بمركز بنغازي الطبي، وغرف للعزل في مستشفى الأمراض الصدرية بأبي ستة، ومستشفى طرابلس المركزي، مؤكدا توفير غرف أخرى للعزل بمستشفى الأمراض الصدرية زريق بمدينة مصراتة.

وأضاف النجار، أن العمل جاري على توفير غرف أخرى للعزل في كل من مدينتي زوارة ونالوت، لافتا إلى أن غرف العزل تم توفيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بكل منطقة، وتأتي ضمن خطة الاستجابة لفيروس كورونا.