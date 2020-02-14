الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار بمنطقة السهل الأخضر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي في منطقة السهل الأخضر (السواني بلدية الجفارة) بسبب تعرض خطوط الشبكة للسرقة.

وقالت الشركة، عبر مكتبها الإعلامي، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة خط اولاد عيسى بمنطقة السهل الأخضر (السواني بلدية الجفارة) مسافة 900متر، مما أدى إلى فقد التغذية عن محطة أرضية، وانقطاع الكهرباء عن بعض المنازل، كما قامت مجموعة أخرى من المجرمين بسرقة خط ضغط عالي مسافة 20متر من محطة المشروع الزراعي بمنطقة قصر اخيار.