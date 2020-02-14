رئاسة مجلس الأمن تجدد تأكيدها على احترام وقف إطلاق النار

شدد الرئيس الحالي لمجلس الأمن ومندوب بلجيكا الدائم مارك بيكستين على أهمية احترام كافة الأطراف لقرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في ليبيا، معبرا عن أمله في أن يكون إغلاق قوات الجيش للمطارات والمجال الجوي في طرابلس مؤقتا بعد تجدد الاشتباكات في المنطقة.

وجاءت تصريحات بيكستين في إجابة لأسئلة بعض الصحفيين حول ما أفادت به البعثة الأممية بعدم السماح لها بإنزال طائرات تقل موظفيها في مطار معيتيقة بطرابلس.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عبرت في وقت سابق عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، معربة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة – حسب وصفها – والتي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفوها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضررا من النزاع حسبما ورد عن البعثة.

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