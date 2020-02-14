بوغدانوف يبحث قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في ليبيا

التقى المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بروسيا مصطفى أبوسعيدة، لبحث تطورات الملف الليبي.

وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تسوية الأزمة الليبية في ظل قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بوقف إطلاق النار واعتماد مخرجات مؤتمر برلين، كما تم مناقشة الترتيبات المتخذة حيال الاجتماع الوزاري الأول للجنة الدولية المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر برلين والذي سيعقد في السادس عشر من الشهر الجاري في مدينة ميونخ الألمانية.