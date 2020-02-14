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أمن طرابلس تتابع سير الخطة الأمنية في العاصمة وضواحيها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، رفقة مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع، مساء أمس الخميس، بجولة أمنية موسعة داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن الجولة تأتي بهدف الوقوف على سير العمل والجهود الأمنية التي يبذلها منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية والدوريات الامنية بمديرية أمن طرابلس في تأمين وحماية هذه المقار، وكما شملت جولة تفقدية لعدد من مراكز الشرطة داخل العاصمة للوقوف على سير العمل داخلها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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