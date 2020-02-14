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التايم الأميركية: 9 سنوات والحرب في ليبيا غامضة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة التايم الأميركية تحليلا يصف الأوضاع في ليبيا بعد أن قاربت مدة الصراع فيها عقدا من الزمن قائلة إن الليبيين سئموا مما وصفته بدخول البيادق لعبة شطرنج جيوسياسية في حرب شديدة

وتتابع الصحيفة أنه وبعد تسع سنوات مرت على انطلاق الثورة في ليبيا لم يكن من السهل بعدها تقدير تأثير الأزمات المتتالية وأعمال العنف المسلح والانتهاكات القانونية على النسيج الاجتماعي في البلاد .

وحللت صحيفة التايم الأميركية صعوبة تقدير الموقف السلبي على الحياة في ليبيا بعد نقلها شهادات لعدد من المواطنين والعاملين في المجال الإنساني الذين تحدثوا عن حدة المعارك التي سببت صراعا بين أطراف تسعى لإشباع مصالحها في البلاد بحسب تحليل الصحيفة.

وعنونت التايم تحليلها بجملة: قلوبنا ميتة، في إشارة منها إلى أن الليبيين سئموا من البيادق الداخلة في لعبة الشطرنج الجيوسياسية وقدمت في تحليلها سردا واسعا للأحداث التي عاشتها ليبيا منذ فبراير 2011.

وتقول الصحيفة إن الصراع الذي قارب على دخوله العقد الأول تحول إلى حرب دولية بالوكالة وفرت فيه حكومات أجنبية السلاح والمال والمرتزقة وباتت القوى الخارجية المتورطة في الصراع تجعل من المشهد مثل لعبة شطرنج جيوسياسية في حرب وصفتها التايم بشديدة الغموض.

وتضيف التايم أنه وعلى الرغم من محاولات الوساطة لإيجاد حل من قبل الأمم المتحدة إلا أن استفزاز الأطراف الدولية لبعضها البعض شكل ضربة لأي أمل في شفاء المجتمع الجريح من إصابات انهالت عليه لعقد من الزمن وهو ما يشير – بحسب التحليل- إلى أن نهاية الصراع المسلح في البلاد لا تبدو قريبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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