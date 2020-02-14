التايم الأميركية: 9 سنوات والحرب في ليبيا غامضة

نشرت صحيفة التايم الأميركية تحليلا يصف الأوضاع في ليبيا بعد أن قاربت مدة الصراع فيها عقدا من الزمن قائلة إن الليبيين سئموا مما وصفته بدخول البيادق لعبة شطرنج جيوسياسية في حرب شديدة

وتتابع الصحيفة أنه وبعد تسع سنوات مرت على انطلاق الثورة في ليبيا لم يكن من السهل بعدها تقدير تأثير الأزمات المتتالية وأعمال العنف المسلح والانتهاكات القانونية على النسيج الاجتماعي في البلاد .

وحللت صحيفة التايم الأميركية صعوبة تقدير الموقف السلبي على الحياة في ليبيا بعد نقلها شهادات لعدد من المواطنين والعاملين في المجال الإنساني الذين تحدثوا عن حدة المعارك التي سببت صراعا بين أطراف تسعى لإشباع مصالحها في البلاد بحسب تحليل الصحيفة.

وعنونت التايم تحليلها بجملة: قلوبنا ميتة، في إشارة منها إلى أن الليبيين سئموا من البيادق الداخلة في لعبة الشطرنج الجيوسياسية وقدمت في تحليلها سردا واسعا للأحداث التي عاشتها ليبيا منذ فبراير 2011.

وتقول الصحيفة إن الصراع الذي قارب على دخوله العقد الأول تحول إلى حرب دولية بالوكالة وفرت فيه حكومات أجنبية السلاح والمال والمرتزقة وباتت القوى الخارجية المتورطة في الصراع تجعل من المشهد مثل لعبة شطرنج جيوسياسية في حرب وصفتها التايم بشديدة الغموض.

وتضيف التايم أنه وعلى الرغم من محاولات الوساطة لإيجاد حل من قبل الأمم المتحدة إلا أن استفزاز الأطراف الدولية لبعضها البعض شكل ضربة لأي أمل في شفاء المجتمع الجريح من إصابات انهالت عليه لعقد من الزمن وهو ما يشير – بحسب التحليل- إلى أن نهاية الصراع المسلح في البلاد لا تبدو قريبة.

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