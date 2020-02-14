التكتل المدني الديمقراطي يدعو لتظاهرة “جمعة الغضب”

دعت فعاليات سياسية ومدنية في ليبيا إلى يوم غضب اليوم (الجمعة) تنديداً بالتدخل التركي في ليبيا وجلب المرتزقة الأجانب لإسناد قوات حكومة الوفاق.

ودعت الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي، أبناء الشعب الليبي، للمشاركة في تظاهرة «جمعة الغضب».

كما دعا عدد من النشطاء السياسيين، إلى خروج المواطنين إلى الساحات والميادين في مختلف المدن والبلديات، للتعبير عن دعم القوات المسلحة العربية الليبية، في حربها ضد الإرهاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في فعاليات التضامن، مع جنود القوات المسلحة اليوم الجمعة، وقالوا “سنخرج في جميع ساحات ومدن ليبيا، لنعلن أننا ضد الغزو التركي على ليبيا”.

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