توافق يوناني جزائري حيال الملف الليبي

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارته إلى الجزائر الخميس تطابق مواقف البلدين بشأن الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الخيارات العسكرية والتدخلات الخارجية.

وقال دندياس في تصريحات له عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إن الوضع السائد في ليبيا مقلق، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتال والتدخل الأجنبي، وأهمية مواصلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل وضع حد لهذا النزاع مشيدا بجهود الجزائر الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، يسمح بعودة السلم والاستقرار.

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