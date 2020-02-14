طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية اليوم وحتى الأحد

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الجمعة والأيام القادمة استمرار استقرار الاجواء وغياب تقلبات جوية عن حوض البحر المتوسط وليبيا.

وبحسب التقرير فإن التوقعات تشير الى اجواء دافئة ودون تغير اليوم الجمعة بينما تسجل الحرارة تراجع تدريجي السبت والاحد على شمال البلاد سواء الشرقي او الغربي وتبقى مستقرة بمناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير، يومي السبت والاحد يتمركز منخفض جوي شرق البحر المتوسط امتداده متوقع ان يصل نحو الساحل الشرقي برياح شمالية وتكاثر للسحب.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع تساقط الامطار على فترات بالساحل من سرت والخليج حتى بنغازي وطبرق وامساعد تكون خفيفة الى متوسطة.

بينما يتوقع التقرير امطار متوسطة الى جيدة بمناطق الجبل الاخضر، مضيفاً إلى أن هذه التقلبات سرعان ماتتحرك نحو الشرق ويعود الاستقرار بالتدريج من مساء الاحد.

يذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار استقرار الاجواء خلال الاسبوع القادم بمعظم مناطق البلاد ومؤشرات بعيدة نسبيا واحتمال لتقلبات قد تهم ليبيا خلال الاسبوع الاخير من شهر فبراير.

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