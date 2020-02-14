ميناء بنغازي يستقبل باخرتين تجاريتين

قال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عبر صفحة الميناء الرسمية إن ميناء بنغازي استقبل سفينة نقل الحاويات “أماندا اف” التي تتبع الوكيل الملاحي شركة ميديترينيان للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها نحو 300 حاوية سيارات قادمة من السوق الأميركية

وأضاف الشهيبي دخول السفينة “فريند سيب” لنقل الحبوب والتي تتبع شركة الأفق للتوكيلات الملاحية محملة بـ6850 طنا من القمح، وكان ميناء بنغازي قد استقبل العديد من السفن التجارية التي تحمل بضائع وسلعا مختلفة في الفترة الماضية حيث شهد حركة تجارية نشطة على أرصفته.

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