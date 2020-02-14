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رئاسة مجلس النواب تدعو لجلسة الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جميع أعضاء البرلمان لعقد جلسة هامة الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب فإن صالح دعا الأعضاء إلى جلسة الثلاثاء المقبل دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع.

وكان مجلس النواب قد ناقش في آخر جلساته في الرابع من فبراير الجاري مسألة المشاركة في حوار جنيف حيث قرر توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يتضمن الشروط الواجب توفرها للمشاركة وتتمثل في اختيار ممثليه داخل البرلمان على أن تحال من قبل رئيسه عقيلة صالح إلى البعثة، بالإضافة إلى اشتراطه عدم مساواة ممثليه بالمجلس الاستشاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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