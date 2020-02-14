مبادرة أهلية لدعم مرضى السرطان في صبراتة

قام عدد من الطلاب والطالبات بالمعهد العالي للتقنية الطبية بتليل في مدينة صبراتة بزيارة للمرضى بالمعهد القومي لعلاج الأورام للرفع من معنوياتهم ومساندتهم، في لفتة طيبة من قبل الطلاب.

وجاءت زيارة شباب وشابات المعهد العالي للتقنية الطبية بدعم من قبل المجلس البلدي بالمدينة لمؤازرة المرضى الذين يعانون قسوة المرض وللاطلاع على أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وشكر هؤلاء الطبلة والطالبات بالورود والهدايا وأجمل الكلمات الأطباء والممرضات في بادرة طيبة ساندت المرضى وأدخلت البهجة والسرور إلى نفس تعاني ألم المرض وقسوته.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالسرطان، فيما يعزو المختصون أسباب ذلك إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية، إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأدوية والأغذية في البلاد، مشيرين في الوقت عينه إلى الجهود الجبارة – حسب وصفهم- لجهاز الرقابة على الأدوية والأغذية مرجعين أسباب القصور إلى انعدام الدعم الحقيقي الفاعل للجهاز إضافة إلى غياب السلطات التنفيذية الصارمة بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد؛ ما يتسبب في عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المركز.

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