ندوة توعوية لمرضى السكري في صرمان

نظم مركز العين لأمراض السكري والغدد الصماء بمدينة صرمان محاضرة تثقيفية وتوعوية تحت شعار “الصحة للجميع بالجميع”.

وركزت الدورة التي احتضنها مدرج كلية التقنية الطبية بصرمان عن كيفية الصيام دون مخاطر لتوعية مرضى السكري بمناسبة اليوم العالمي للصحة، بمشاركة الفرقة الأولى أشبال لفوج كشافة صرمان وبحضور مدير مركز العين لأمراض السكري ورئيس اللجنة العلمية بمركز العين لأمراض السكري والغدد الصماء وبحضور عدد من الطلبة والطالبات بالكلية.

وألقيت عديد الكلمات وشارك الحضور من الكوادر الطبية بإعطاء الإرشادات السليمة التي قد يتجاوزها المريض في شهر الصيام وتم خلال الندوة القيام بالكشف الطبي عن عدد من الطالبات وإجراء عدد من التحاليل، كما كرم مدير مركز العين في ختام هذا الملتقى التثقيفي الذي هدف إلى لقاء الفئة العمرية الشبابية وتوعيتها حول داء السكري وكيفية الوقاية منه.

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