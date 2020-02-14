بوغدانوف يلتقي القائم بالأعمال الليبي في موسكوبوغدانوف يلتقي القائم بالأعمال الليبي في موسكو

بحث القائم بالأعمال الليبي في موسكو، مصطفى أبو سعيدة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الخميس، السبل الكفيلة بإيجاد حل للأزمة الليبية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن المباحثات تطرقت إلى تبادل وجهات النظر حول العراقيل التي تواجه حل الأزمة الليبية في ظل اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي يتبنى وقف إطلاق النار ويدعم مخرجات مؤتمر برلين إضافة إلى الاستعدادات الجارية للاجتماع الوزاري الأول للجنة الدولية المرافقة لنتائج قمة برلين في ميونيخ والمزمع عقده في السادس عشر من فبراير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق الخميس، على أن “لغة الإنذارات والمناهج الانفرادية” لن تسهم في أي تقدم للوصول إلى تسوية ليبية مشددة على أن مثل هذه الإنذارات والمناهج أحادية الجانب لن تساعد في دفع عجلة التسوية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية