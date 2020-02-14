تكريم اللجان المشرفة على مهرجان أوجلة السياحي

نظمت بلدية أوجلة حفلا كرمت فيه اللجان المشرفة على مهرجان أوجلة الثقافي السياحي الخامس أقيم الحفل بقاعة المجلس التسييري للبلدية بحضور رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على المهرجان، حيث تضمن العديد من الكلمات التي أشادت بالدور الذي قدمته اللجان الرئيسة والفرعية، وتكاتف الجميع داخل البلدية من أجل إنجاح هذا الحدث، واختتمت الاحتفالية بتوزيع شهائد الشكر والتقدير على رؤساء اللجان المشرفة وأعضائها ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المساهمة .

يشار إلى أن مهرجان أوجلة الثقافي السياحي في دورته الخامسة انطلق تحت شعار ثقافة الأجيال و ملتقى السلام، بمشاركة وفود من مناطق الواحات وبنغازي وطرابلس وتنوع برنامج المهرجان باحتواء العديد من الفقرات التراثية والبحثية بالمدينة القديمة واستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وتعد مدينة أوجلة من أقدم المدن الليبية في تاريخ الحضارات التي مرت على الدولة الليبية ويتم في كل عام تنظيم مهرجان ثقافي سياحي يبرز الطابع الخاص الذي تتميز به المدينة.

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