استعدادات لتطبيق نظام تعليمي “مميز” في بنغازي

تستعد منظمة نسائم ليبيا للتنمية المستدامة بالتعاون مع اليونسيف لإقامة دورات حول صناديق النمو التطوري التعليمي للأطفال.

وسيشارك مكتب القدرات الخاصة بالتعليم في بنغازي بالمساهمة في هذه الدورة من خلال تقديم المحاضرين ومقر لتنفيذ الدورة التي ستتواصل لأسبوع تحت إشراف محاضرين دوليّين.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تخوض فيها منظمة نسائم ليبيا هذه التجربة حيث سبق أن تم جلبها والعمل بها في أكثر من مرة وتعتبر هذه الصناديق من الأساليب الحديثة لتدريب وتنمية قدرات الأطفال ليطوروا من قدراتهم ويصلوا لمعدلات مميزة في التفكير والاستيعاب.

وترتكز فكرة صناديق النمو التطوري التعليمي للأطفال على استخدام معدات وأدوات تساعد الأطفال على التفكير بطريقة إبداعية وغير تقليدية واستخدام التعليم التفاعلي والتجربة والخطأ للحصول على المعلومات بدلا من الأساليب التعليمية التقليدية.

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