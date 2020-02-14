وزير الخارجية الإيطالي: وجدت انفتاحاً على وقف إطلاق النار في بنغازي

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه وجد “في بنغازي، انفتاحاً صادقا على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون محفلا للسعي إلى حل لوقف إطلاق النار”.

وفي مداخلة خلال حدث مكرس للإيطاليين الذين تم ترحيلهم من ليبيا عام 1970، التأم مساء أمس بروما، أضاف الوزير دي مايو في معرض حديثه عن نتائج لقائه ببنغازي والمشير خليفة حفتر، أن “المحفل المقترح الآخر، هو عقد مؤتمر للداخل الليبي”، والذي “ما يزال يجهد بالانطلاق بسبب وجود مقاومة”. واشار الى أن أطراف النزاع “بدأت بإضفاء شرعية على أنفسها في المحافل الدبلوماسية”.

وذكر وزير الخارجية أن “من يعتقد أن بالإمكان حل النزاع عن طريق دولة واحدة فقط، واهم، فهذا يحدث في الأفلام فقط”، وأن “الدليل على هذا الوهم، محاولة روسيا وتركيا اللتين فشلتا في توقيع وقف إطلاق النار”.

ولفت دي مايو الى أن إيطاليا “ستبذل كل ما بوسعها لإعادة إطلاق ليبيا مرة أخرى”، حيث “تعمل والمجتمع الدولي على تحقيق السيادة والوحدة الكاملة لليبيا، والوعي الكامل بهؤلاء الناس”، الذين “يجب عليهم استثمار مواردهم الكبيرة في المستقبل، وعدم هدرها في الحاضر”.

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