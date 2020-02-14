باشاغا: الحرب لن تنتهي إلا بخروج حفتر من المشهد الليبي

رأى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن الحرب في ليبيا ستستمر ولن تنتهي إلا بخروج القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر من المشهد وغيابه بشكل نهائي.

وقال باشاغا في مقابلة مع صحيفة التلغراف، “يجب أن يكون هناك أمل، لكن الأمر صعب مع حفتر لأننا نعلم أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار وحوار، فسيكون ذلك نهاية حفتر بل سيكون بمثابة الانتحار له، لا يمكن لأي طرف أن يحسم المعركة لصالحه في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي للأزمة أمر لا مفر منه، الفرصة الوحيدة لنجاح الدبلوماسية ستكون إذا ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان لم تتخذ الحياد في الحرب، على الدول الداعمة لحفتر”، بحسب تعبيره.