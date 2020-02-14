دي مايو: لمست انفتاحا في بنغازي على وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، إنه لمس «انفتاحًا صادقًا في بنغازي، على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون محفلًا للسعي إلى حل لوقف إطلاق النار» في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، عن دي مايو قوله خلال حدث مكرس للإيطاليين الذين تم ترحيلهم من ليبيا العام 1970، أمس الخميس بروما، إن «المحفل المقترح الآخر، هو عقد مؤتمر للداخل الليبي»، والذي ما يزال يواجه مقاومة «تعيق انطلاقه».

اقرأ أيضا دي مايو: لا يمكن التقليل من خطر الإرهاب في ليبيا

وأشار دي مايو إلى أن أطراف النزاع «بدأت بإضفاء شرعية على أنفسها في المحافل الدبلوماسية»، وأضاف «من يعتقد إمكانية حل النزاع عن طريق دولة واحدة فقط، واهم، فهذا يحدث في الأفلام فقط».

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي على «تحقيق السيادة والوحدة الكاملة لليبيا»، لافتًا إلى أنه ينبغي على الليبيين «استثمار مواردهم الكبيرة في المستقبل، وعدم هدرها في الحاضر».

يشار إلى أن دي مايو بدأ الأربعاء الماضي زيارة لليبيا استمرت ليومين، والتقى خلالها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا. وركزت لقاءات دي مايو مع الأطراف الليبية على احترام القرار الأممي القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم.

واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين والمشكلة من طرفي النزاع في ليبيا، جولة من المفاوضات السبت الماضي، دون التوصل إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات، لتقترح بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، 18 فبراير الجاري، موعدًا لجولة جديدة من التفاوض.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا