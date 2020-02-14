إتلاف 4000 صندوق حليب منتهي الصلاحية في طبرق

أتلف جهاز الحرس البلدي بطبرق صباح اليوم الجمعة، 4000 صندوق حليب منتهي الصلاحية.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، إلى «بوابة الوسط»، إن صاحب شركة الحليب بطبرق هو من قام بالإبلاغ عن قرب انتهاء صلاحية الحليب، بحمولة 4000 صندوق.

وأضاف زاكي، أنه بعد أخذ الإذن من النيابة وجهاز الحرس البلدي والمشرف الصحي تمت عملية الإتلاف بمكب طبرق للقمامة جنوبا بحوالي 65 كيلومترا، بحضور مسؤولي الحرس وصاحب الشركة الذي كان حريصا على إعدامه حتى لا يقع في أيدٍ غير سوية تقوم ببيعه للمواطنين.

وشدد زاكي على جميع المواطنين ببلدية طبرق، التأكد من تاريخ صلاحية كافة المواد الغذائية قبل شرائها خوفا على صحتهم وخاصة المواد التي تم التنبيه عليها وحظرها لاحتوائها على كميات كبيرة من الألوان الصناعية والمواد الحافظة والمسرطنة.

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