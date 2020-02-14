حفتر يحسم موقف الجيش الوطني من وقف إطلاق النار والجماعات المسلحة ومصير معركة طرابلس

أوضح القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، موقف القوات المسلحة من وقف إطلاق النار ومصير معركة طرابلس، مؤكدا إنه ‏لا سلم في ليبيا إلا بهزيمة المجموعات المسلحة ونزع سلاحهم وطردهم من ليبيا.

وأضاف في “كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي”، أن “الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بكافة مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن”.

وتابع المشير حفتر قائلا: “لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة”.

وأكد أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفق قوله.

ووجه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت لازلت تعبد الأصنام والأوثان”.

واليوم الجمعة، شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات ضخمة، تنديدا بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعما لجهود الجيش الوطني في محاربة الجماعات المسلحة والمتطرفة.

وتجمع آلاف من المتظاهرين في ميدان الكيش بمدينة بنغازي ،مساء الجمعة، بالتزامن مع خروج مظاهرات ضخمة في الميادين الرئيسية بعدة مدن ليبيا أخرى، استجابة لدعوات نشطاء سياسيين ومدونين وشيوخ قبائل خلال الأيام الماضية.

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