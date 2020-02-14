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مظاهرات حاشدة في بنغازي ومدن أخرى دعمًا للقوات والمسلحة وتنديدًا بالغزو التركي وإرسال المرتزقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

شهدت بنغازي وعدة مدن ليبية أخرى مظاهرات حاشدة دعمًا للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة واستنكارًا وتنديداً بالغزو التركي لليبيا وإرساله المرتزقة والإرهابيين بالتواطؤ مع حكومة الوفاق.

وتجمع آلاف المتظاهرين من أنباء ليبيا في ساحة الكيش وسط بنغازي، بالتزامن مع مظاهرات أخرى في الساحات الرئيسة في عدة مدن أخرى.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوات نشطاء سياسيين ومدونين وشيوخ قبائل خلال الأيام الماضية، لمطالبة المجتمع الدولي بإيقاف تدفق الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ووضع حد للمحاولات الرامية إلى تحويل ليبيا إلى مستنقع للإرهاب.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالغزو التركي الذي وصفوه وإرسال المرتزقة والإرهابيين، بالإضافة لافتات أخرى داعمة ومساندة للقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب والمليشيات الإجرامية، والجهود السياسية التي تقوم بها الجهات الشرعية من الجيش، ومجلس النواب والحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • والله لو اننا في طرابلس لذينا من يحمينا لخرجنا كلنا. و عين ليبيا نشرت خبر في انه هناك إطلاق النار في هذه المظاهرات. و علي ما يبدوا انها عين ليبيا السفلي

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