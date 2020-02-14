عقيلة صالح يبحث مع عدد من السياسيين والمثقفين والحكماء المستجدات في ليبيا

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس مع عدد من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والمشائخ والحكماء، القضايا المتعلقة باجتماع جنيف ومشاركة مجلس النواب فيه.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لقناتنا، إن اللقاء ناقش كذلك إقفال الموانئ والحقول النفطية، ومطالبات الشعب في التوزيع العادل للثروة.

وبحسب المريمي فقد أعرب الحاضرون عن تأييدهم ومساندتهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح والقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مثمنين الدور الوطني الذي يقوم به المستشار صالح محليا ودوليا من أجل استقرار البلاد وترسيخ دولة المؤسسات والقانون في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا