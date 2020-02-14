أبو سهمين: مصراته كانت القاعدة الخلفية لدعم ثوار بنغازي ودرنة

قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين، إن صمود من وصفهم بـ “الثوار” بدأ من بنغازي ودرنة، مؤكداً أن مصراته كانت هي القاعدة الخلفية لدعم بنغازي ودرنة في حربهم ضد الجيش الليبي.

وأضاف أبوسهمين، في كلمة له، الجمعة، أمام تجمع لمسيرات في مصراته: أن مصراته كانت في 2011 عنوان للدفاع عن الوطن، والآن تدافع عن العاصمة طرابلس”

وأردف، لقاؤنا في بنغازي وفي درنة وفي الجنوب، والمدن التي قُيدت بمنظومة الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية السابقة ستتحرر، وفق تعبيره