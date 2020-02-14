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أبو سهمين: مصراته كانت القاعدة الخلفية لدعم ثوار بنغازي ودرنة

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين، إن صمود من وصفهم بـ “الثوار” بدأ من بنغازي ودرنة، مؤكداً أن مصراته كانت هي القاعدة الخلفية لدعم بنغازي ودرنة في حربهم ضد الجيش الليبي.

وأضاف أبوسهمين، في كلمة له، الجمعة، أمام تجمع لمسيرات في مصراته: أن مصراته كانت في 2011 عنوان للدفاع عن الوطن، والآن تدافع عن العاصمة طرابلس”

وأردف، لقاؤنا في بنغازي وفي درنة وفي الجنوب، والمدن التي قُيدت بمنظومة الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية السابقة ستتحرر، وفق تعبيره

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انت يا حقير اخر من يتكلم ؟ وهل نسيت فضيحتك وانت تتبكى وتحاول ان تغطي قدارتك ؟ الشعب الليبي لا يتسى ابدا . ومثلك مثل ذلك ……..؟

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  • وماذا حدث لما تسميهم ثوار ياحمار فى درنة وبنغازى تم سحقهم والدور على ثوار مصراطة العثمانيين فسيسحقوا حتما واضحكنى ما رايته فى مظاهرة مصراطة مئات النساوين وقليل من العواجيز والاطفال وين زمان لما كان يخرج عشرات الالاف ومعظمهم شبان واضح انهم هلكوا فى طرابلس واليوم يدافع عن مصراته مرتزقة سوريا مقابل المال ونيك نسوان الخوان ياعبيد السلطان

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  • مصراته لم تدعم الثوار في بنغازي لقد دعمت الارهاب الذي الذي استشري في بنغازي يا صفيق بنغازي هي التي دعمت صمود مصراته بالرجال والعتاد في حربها ضد كتائب القذافي ذاك هو الدعم الحقيقي لما تعشمنا في مصراته الخير قبل ما يظهر وجهها الارهابي الاخواني القبيح ومقبره الشراقه في مصراته التي أطلق عليها هذا الاسم في 2011 خير شاهد علي فزعة الشرق لمصراته ضد كتائب القذافي يوم وصلت الجرفات البنغازيه تحمل الرجال والعتاد دعما لمصراته ثم ردت مصراته لبنغازي الجميل ولكن جميل عكسي دعمت مصراته الارهابيين الذي كان يغتال في افراد الجيش الليبي ولكن اليوم الجيش في أحياء طرابلس ولم تنال مصراته من دعمها لارهاب بنغازي غير العار والشنار وفي وضح النهار

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  • معتيق اعترف بالحقيقة وقال ان الجيش الوطنى طهر درنة وبنغازى من الارهابيين وانت تعترف بدعمك للمليشيات الارهابية فى درنة وبنغازى يابوسمين ياابوخازوقين !!!

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