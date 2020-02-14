روسيا: سنواصل العمل مع الأطراف الأساسية في ليبيا

العنوان_موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الهدنة والاستقرار في ليبيا.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع “توتير” أن روسيا ستواصل العمل مع جميع اللاعبين الأساسيين في ليبيا وستحفزهم على تحقيق هدنة دائمة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن موسكو ستناقش أيضًا مجموعة كاملة من المسائل المرتبطة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد.

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد قالت الخميس، إن لغة الإنذار وانتهاج السبل أحادية الجانب، لن تساعد في دفع التسوية الليبية.