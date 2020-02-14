ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن الاتحاد الأوروبى على استعداد لتقديم المساعدة فى تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا، تحت مظلة وطلب أممي.

وأضاف هايكو ماس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، أن كما أكد ماس أن وزراء خارجية الدول المشاركة فى “مسار برلين حول ليبيا” سيجتمعون الأحد المقبل فى ميونيخ.

وأشار وزير الخارجية الألماني، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى ستبحث، الاثنين المقبل، المساهمة فى تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً على ضرورة “عدم تخلى أوروبا عن دورها فى أزمات سوريا وليبيا والساحل، لصالح مصدرى الأسلحة”. وفى هذا السياق، لافتا إلى أن المتطرفين فى الساحل الأفريقى يهددون أمن أوروبا.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن وثائق حول اقتراح سري لإعادة تسمية عملية صوفيا وتغيير أهدافها لتركز على مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في التفاف على المعارضة الشديدة التي واجهت عملية صوفيا خلال الأسابيع الماضية.

ويحث الاقتراح السري المقدم من جهاز العمل الخارجي الأوروبي الذي يديره الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل كافة الأعضاء على الاتفاق لجعل جمع المعلومات ومراقبة حظر الأسلحة المهمة الرئيسية للمهمة البحرية في حين ستصبح مهمة مراقبة تهريب المهاجرين وإنقاذهم مهمة داعمة وتنفذ عبر الجو.

ويشير الاقتراح السري الذي عمم على الأعضاء قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل إلى نشر أصول بحرية أوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تركز على المياه الإقليمية الليبية، فيما تشير مصادر إلى أن ذات العملية حال الموافقة عليها ستشارك في رصد تحركات تركيا في المنطقة