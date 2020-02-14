صنع الله: أميركا قادرة على صنع تغيير حاسم بشأن إقفال النفط

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأميركية ماثيو زايس، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دبلوماسية الطاقة من مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية كورت دونيلي، ونائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيس بوك، تمت مناقشة العواقب الإنسانية والمالية المترتبة على استمرار اقفال انتاج النفط في ليبيا.

وقال صنع الله :”إنّ الولايات المتحدة قادرة على صنع تغيير حاسم في ليبيا، وهي تدرك تماما العواقب الإنسانية للاقفالات على المواطن العادي.”

وتابع: ” لقد اتفقنا جميعا على ضرورة التوصل إلى حل دائم حتى لا يتكرّر ما يحدث الآن مرة أخرى”.