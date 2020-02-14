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الاتحاد الأوروبي يبحث تطبيق «إجراءات عسكرية» لضمان تطبيق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم الدول الأعضاء، لمبادرة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، بحسب مذكرة سرية حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس الجمعة.

وأكدت الوكالة أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية «صوفيا» التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز، وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغير اسمها إلى «عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة».

وتحث المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.

ويقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في «المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح»، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الاتحاد الاوربي يعلم انه هناك دول اوربيه تسرب في الاسلحه للإخوان المجرمين و للذيوث السراج. و لم تتناول في كل اجتماعاتها هذا الموضوع. و الان بداؤوا في التفكير اما الإجراء سيبقي معلقا و لكننا لن نمنع اي مهاجر الي اوروبا بل سنقدم له كل العون. و سنري من هو الخاسر

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  • وماذا فعلتم ايها الاشرار بعد ان اصبح لديكم دليل دامغ على تهريب تركيا للسلاح والمرتزقة الى طرابلس وقبضت ايطاليا على قبطان السفينة اللبنانية نانا التى نقلت الاسلحة واعترف بالتفصيل فلماذا لاتفرضوا عقوبات على اردوغان اذا كنتم شجعان على الاقل اعلنوا عن ارصدته المالية واسرته والتى نهبها وجمودها على الاقل

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  • بتستخفوا بشعوبكم اولا ثم الشعب الليبى لانه بالامكان فرض مراقبة على الممر البحرى المؤدى الى ليبيا عند اليونان ووقتها ستضبطوا تهريب اسلحة تركيا وجوا يمكن اجبار اى طائرة قادمة من تركيا الى مطار مصراطة او معتيقة او زوارة بالهبوط مسبقا للتفتيش باحد مطارات اليونان قبل الذهاب هناك

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