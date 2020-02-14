فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من السياسيين والإعلاميين والمشايخ والأعيان في القبة

القبة 15 فبراير 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الجمعة في مدينة القبة بوفد من السياسيين والإعلاميين ومشايخ وحكماء وأعيان كافة المناطق الليبية.

وتم خلال اللقاء طرح قضية الوطن وخاصة مشاركة مجلس النواب في اجتماعات جنيف بشأن الأزمة الليبية وذلك وفقا للثوابت الوطنية التي أعلن عنها المجلس كشرط للمشاركة .

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب السيد فتحي عبد الكريم المريمي أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على مساندة الشعب الليبي بكل مكوناته لتحركات البرلمان والحكومة الليبية والجيش الوطني الذي يحارب الإرهاب.

وأضاف المريمي أن الحاضرين ثمنوا خلال لقائهم برئيس مجلس النواب على مساندة الجيش لقرار غلق المواني النفطية، مشيدين بشروط مجلس النواب للمشاركة في أي حوار سياسي حتى يتم توزيع ثروات الشعب الليبي على الليبيين فقط دون المرتزقة والجماعات الإرهابية المتطرفة الذين جلبهم السراج من خلال التعاون مع تركيا وقيادتها الإرهابية.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب أن المجتمعين أشادوا بالجيش الوطني الليبي والقائد العام المشير خليفة حفتر مثمنين الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب داخليا وخارجيا.

وأكد ” المريمي ” على أن الوفد طالب رئيس البرلمان المزيد من الدور الإعلامي الفعال للمساندين للشرعية في ليبيا وخصوصا المنابر الرسمية التي تملكها الدولة الليبية حتي تستطيع دحض الأكاذيب وكشف المنابر الخبيثة ومموليها.( وال – القبة) ا م

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