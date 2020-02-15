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الجيش يتهم الوفاق بانتهاك وقف إطلاق النار في طرابلس

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح المحجوب، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، إن “الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أطلقت قذائف عشوائية عدة على مناطق في العاصمة استهدفت جامعة طرابلس، ومنازل مدنيين في الهضبة متسببة بمقتل امرأة”. وأضاف “هذه محاولة من الميليشيات لتأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي واتهامه بالتسبب في هذه الانتهاكات، بهدف جلب قوات مراقبة دولية”.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بيانا، اتهمت فيه الجيش بانتهاكات قرار مجلس الأمن، وأنه وراء القصف الذي تعرضت له بعض المناطق في طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب الرد بحسم على خرق وقف اطلاق النار بضربات جوية ضد منظومات الدفاع الجوى وتدميرها تماما ليعرف الخوان ان نيران الجيش ستسقط فوق رؤوسهم ولن يحميهم احد انظروا الى ادلب على الحدود التركية مئات الالاف من سكانها فى العراء بدون حتى خيام فى عز البرد ويمنع المعتوه الكلب المسعور اردوغان دخولهم الى اراضى تركيا لانقاذهم من الهلاك فى عز البرد مع انه السبب فى تشريدهم بدعم مليشيات ارهابية تتخذهم دروع بشرية

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