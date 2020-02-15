الجيش يتهم الوفاق بانتهاك وقف إطلاق النار في طرابلس

اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح المحجوب، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، إن “الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أطلقت قذائف عشوائية عدة على مناطق في العاصمة استهدفت جامعة طرابلس، ومنازل مدنيين في الهضبة متسببة بمقتل امرأة”. وأضاف “هذه محاولة من الميليشيات لتأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي واتهامه بالتسبب في هذه الانتهاكات، بهدف جلب قوات مراقبة دولية”.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بيانا، اتهمت فيه الجيش بانتهاكات قرار مجلس الأمن، وأنه وراء القصف الذي تعرضت له بعض المناطق في طرابلس.

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