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المركز الوطني يعلن توفير مشغلات الكشف عن فيروس كورونا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مدير المختبر المرجعي للصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عمر الأحمر عن توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا.

وأشار الأحمر، أن الاختبارات المعيارية الأولية، ستجرى الأيام المقبلة استعدادا لاستقبال العينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وأوضح مدير المختبر المرجعي للصحة العامة، أن المختبر على استعداد تام لتقديم المشورة الفنية، في اشتراطات العينة المطلوبة وكيفية تجميعها وظروف النقل اللازمة، وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، والدليل الوطني للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف الأحمر، أن توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا بالمختبر المرجعي للصحة العامة، يأتي ضمن القدرات الأساسية المطلوبة للوائح الصحية الدولية، في جهوزية مختبرات الصحة العامة، وقدرتها على الكشف لمسببات التعرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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