اخبار ليبيا الان

المركز الوطني يعلن عدم تسجيل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية ليوم أمس الجمعة، عن الوضع الوبائي الليبي.

وأوضح المركز، أن النشرة اليومية لم تسجل أي حالة اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا، بناءا  على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة، بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وحول الوباء العالمي، أشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 49070 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلن المركز، عن إجراءاته لمكافحة الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في أغلب دول العالم.

وعن النشاط اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أوضح التالي:

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك