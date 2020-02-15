المركز الوطني يعلن عدم تسجيل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية ليوم أمس الجمعة، عن الوضع الوبائي الليبي.

وأوضح المركز، أن النشرة اليومية لم تسجل أي حالة اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا، بناءا على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة، بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وحول الوباء العالمي، أشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 49070 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلن المركز، عن إجراءاته لمكافحة الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في أغلب دول العالم.

وعن النشاط اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أوضح التالي:

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