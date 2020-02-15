وزير الدفاع الإيطالي: “ليبيا اختبار معقد بشكل خاص”

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، ليبيا بأنها “اختبار معقد بشكل خاص”، إن نظرنا إلى أن “اللاعبين المعنيين سواء كانوا دولًا أو غير دول لديهم أجندات مختلفة تمامًا”، مؤكدا بأنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.

وأوضح جويريني، في رسالة لهُ نشرتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، يوم أمس الجمعة، والتي تتحدث عن دور أوروبا وإيطاليا في شؤون الدفاع والأمن، وأن بلاده تعمل في ليبيا، وفق قرار الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى رأى أنه يجب أن يكون لأوروبا وبلده دور أكبر في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، في رسالته: “أود أن أبدأ من تحديد موقف بلدنا الذي كان لأكثر من عقدين من أوائل داعمي الأمن في مناطق الأزمات، حيث مصالحنا على المحك، وأشير بشكل خاص إلى وجودنا في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا أي في البحر المتوسط الموسع الذي يمثل الشاطئ الجنوبي لأوروبا”.

وأبدى جويريني، استعداد إيطاليا، للعمل على استراتيجية مشتركة مع أوروبا لأجل الطموح والأولويات والأهداف على وجه التحديد، بهدف بناء الرؤية المشتركة والإرادة في مختلف مناطق الأزمات.

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