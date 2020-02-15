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مستشفى غدامس العام يعلن عن سلسلة دوراته العلمية التأهيلية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مستشفى غدامس العام، عن سلسلة دوراته العلمية التأهيلية، ضمن برنامج طب الطوارئ للعام الحالي بقاعة التدريب في المستشفى.

وأوضح المستشفى، أن الدورات تستهدف 120 من الممرضين والطواقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غدامس العام، تحت إشراف د.بدر الباجقني.

وأثنى المشرف على الدورة، الدكتور بدر الباجقني، على إدارة المستشفى التي وفرت كل الإمكانيات، لضمان نجاح الدورات العلمية التأهيلية.

وأشار الباجقني، أن الهدف من الدورات، هي تعزيز الثقة بالطبيب الليبي، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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