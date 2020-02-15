الأرصاد: الحرارة بين 13 و27 درجة وتقلبات جوية واحتمال سقوط أمطار في الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد اليوم السبت، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 13 و27 درجة، في حين تتأثر مناطق الشمال الشرقي بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، مع تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة.

وهذه توقعات المركز للأرصاد على مختلف المناطق:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

سحب قليلة تتكاثر من حين إلى آخر، ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل وفترة الصباح على أقصى المناطق الساحلية وبعض المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة، وتصل إلى 22 درجة على أبو نجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

سماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار حفيفة إلى متوسطة؛ في حين تكون الرياح الشمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أعلى أغلب المناطق.

والحرارة المتوقعة بين 13 و19 درجة، وبين 20 و23 درجة على مناطق الخليج والدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والحرارة بين 22 و27 درجة.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة فيما تسجل انخفاضا يوم غد الأحد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا