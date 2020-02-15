مركز مكافحة الأمراض: عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى حتى أمس الجمعة تسجيل 49070حالةإصابةمؤكدةفي مختلف دول العالم بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز أنه اتخذ جملة من الإجراءات لمواجة المرض منها تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، إعداد دليل طبي للعاملين في المجال، رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، تكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.

وأكد المركز أن المختبر المرجعي بالمركز أعلن جاهزيته لاستقبال عينات لحالات الاشتباه بالكورونا، مبينا أن إدارة الرصد والتقصي أكدت عدم تسجيل حالات اشتباه لفيروس كورونا.

وأشار المركز إلى متابعة عمليات تجهيز غرف للحجر والعزل الصحي، مبينا أن الرقابة الصحية الدولية أكدت عدم وجود حالات اشتباه عبر منافذ البلاد.