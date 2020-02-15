دبلوماسي ألماني يدعو للتلويح بفرض عقوبات على ليبيا في هذه الحالة

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2020

أكد رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إشينغر، الحاجة إلى “تهديد بفرض عقوبات” في حالة عدم الامتثال لقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال إيشينجر بحسب سبوتنيك “في حالة عدم الامتثال للقرارات بشأن ليبيا التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين والتي تم تضمينها في القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سنحتاج في أي حال إلى تهديد بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية”.

وتابع إيشينجر، “ما دام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يعتقد أنه يمكن أن يقترب بضعة كيلومترات من طرابلس لن ينجح اتفاق السلام”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.