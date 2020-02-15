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متهمًا “المرداس” بتعاطي الكوكايين..اخليل يهاجم مليشيات طرابلس متناسيًا “مجزرة غرور”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

قال آمر سلاح المدفيعة في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل الذي تناسى أن مليشيات مدينته عاثت فسادًا في طرابلس وسيطرت على مقار حكومية تابعة للدولة ورفضت الخروج منها وتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين العزل الأبرياء إن السفير الليبي السيابق في تونس محمد بن شعبان الشهير بـ”المرداس” من عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” بإمرة المدعو هيثم التاجوري.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :” المدعو المرداس هو من متعاطي الكوكايين يتبع لهيثم التاجوري، تصوروا التافه هذا قائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس”.

وتابع آمر سلاح المدفعية في التهجم على المرداس بعد أن وصل إلى بنغازي :”أي شخص يريد أن يعرف طرابلس وين كانت ماشية بحكومة الوفاق وسيطرة المليشيات الخاصة بالاعتمادات والسلطة هذا نموذج تفضلوا تفرجوا، الإمعة التافه هذا  ماشي لبنغازي للقرامطة”.

ويقول اخليل أيضًا :”الله لا تسامح من كان السبب وشاركهم السلطة والمال ومحسوبين على ثورة وأحرار 17 فبراير، ومن أوقف – المطلوب دوليًا –  صلاح بادي عندما فتح النار عليهم عام 2018″.

ويواصل آمر سلاح المدفعية :”أتمنى من هيثم التاجوري  أو المرداس أو جلال الورشفانى أو الحتره أو محمد البكباك مليشيات الاعتمادات والسلطة فيما سبق أن يخرجوا علينا ويفضحوا من كان معهم من بني جلدتنا ويكشفون التآمر والمخطط الذي استخدم فيما سبق وأخرجوا أحرار الثورة من ريكسوس والمعسكرات”، يقصد مليشيات مصراتة. 

ويؤكد اخليل بالقول :”هؤلاء  بني جلدتنا المتأمرين والمخططين مازالوا بيننا وقيادات وهم في الأصل خونة تآمروا على قوة مصراتة وقتها”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • تي روح يا بغل يا صعلوك… إتفوووه عليك وعلى “الثوار والأحرار وبني جلدتكم” يا كمشة بغولة وسقاط وأنجاس وعديمين الوطنية

    وإتفووووه عليك وعلى مدينتك المارقة “تل أبيب” ليبيا… وعلى نكبة 17 قهاير اللي خلت بغل صعلوك زيك يبداله حس ويلعلع… إيام القذافي ماكانش في تيس منكم يقدر يقول بغ ولا يتنفس… وتوا دايرين روحكم رجالة وثوار وأحرار وأشاوس… رحموا عالناتو يا صرصرية يا خونة يا شراذم

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  • اى احرار ياحمار من جلبوا مرتزقة من سوريا يلهفوا ياهلفوت الفى دولار شهريا وينيكوا نسوانكم وانتم تختبئون وتاكلون المبكبكة والبازين اتفووه عليك غبى يكفى انكم فى عزلة شعبية بدليل جلب مرتزقة من سوريا بالمال وعزوف اهل طرابلس عن المشاركة معكم فى جرائمكم ولكن فى النهاية مصيركم اما القبور او السجون فمصراطة ومابقى من طرابلس فى مرمى نيران الجيش الوطنى وصواريخها الفتاكة امام مدفعية عفا عليها الزمن مداها محدود بينما الصواريخ يمكنها ان تمسح مصراطة من الخريطة من مئات الاميال اتفوووووه عليك غبى انظر لكل من دعمهم اردوغان اين هم الان حتى فى ادلب على الحدود التركية ملايين المشردين فى العراء بلا خيام دفعوا ثمن غدر اوردغان وبيعهم فى صفقة مع الروس حيث يستطيع بوتن جعل اقتصاد تركيا يانهار يانهارك اسود ياميبون

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  • يافرج فرج امك مفتوح للمليشيات السورية التى تدافع عن دلوعة امه الداعرة الاخوانية دفعت ثمن للابقاء علة حياتك ولو رحل المرتزقة السوريين او قتلوا فمن يحميك ياكس امك

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  • هو يشرب كوكاكولا وانت ياعبد السلطان اردوغان تتتعاطى كوكايين وهيروين وترامدول تضعها فى المبكبة بدلا من الهريسة ولهذا نراك تهلوث وتسب حتى قائدك الاعمى الامعة السراج وكلابه جويلى وغيرهم فانت خروف غبى تنطح فى الجميع بفضل الكوكايين يابن الملاعين

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  • اتمني من الأجهزة الامنيه في بنغازي التحفظ علي هذا المليشياوي الارهابي المجرم. كيف يهرب من تونس التي يمتلك فيها فيلا اشتراها بأكثر من مليونين دولار؟؟ انها مؤامرة خسيسه و ذنيئة من باش اغا و السراج لاغتيال شخصيه عسكريه كبيره في الشرق الليبي و اكيد ثمن هذه العملية مليارات. انتبهوا من هذا المليشياوي الذي اغتصب صفة قنصل عام دون اي حق.

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