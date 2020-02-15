متهمًا “المرداس” بتعاطي الكوكايين..اخليل يهاجم مليشيات طرابلس متناسيًا “مجزرة غرور”

قال آمر سلاح المدفيعة في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل الذي تناسى أن مليشيات مدينته عاثت فسادًا في طرابلس وسيطرت على مقار حكومية تابعة للدولة ورفضت الخروج منها وتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين العزل الأبرياء إن السفير الليبي السيابق في تونس محمد بن شعبان الشهير بـ”المرداس” من عناصر مليشيا “ثوار طرابلس” بإمرة المدعو هيثم التاجوري.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :” المدعو المرداس هو من متعاطي الكوكايين يتبع لهيثم التاجوري، تصوروا التافه هذا قائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس”.

وتابع آمر سلاح المدفعية في التهجم على المرداس بعد أن وصل إلى بنغازي :”أي شخص يريد أن يعرف طرابلس وين كانت ماشية بحكومة الوفاق وسيطرة المليشيات الخاصة بالاعتمادات والسلطة هذا نموذج تفضلوا تفرجوا، الإمعة التافه هذا ماشي لبنغازي للقرامطة”.

ويقول اخليل أيضًا :”الله لا تسامح من كان السبب وشاركهم السلطة والمال ومحسوبين على ثورة وأحرار 17 فبراير، ومن أوقف – المطلوب دوليًا – صلاح بادي عندما فتح النار عليهم عام 2018″.

ويواصل آمر سلاح المدفعية :”أتمنى من هيثم التاجوري أو المرداس أو جلال الورشفانى أو الحتره أو محمد البكباك مليشيات الاعتمادات والسلطة فيما سبق أن يخرجوا علينا ويفضحوا من كان معهم من بني جلدتنا ويكشفون التآمر والمخطط الذي استخدم فيما سبق وأخرجوا أحرار الثورة من ريكسوس والمعسكرات”، يقصد مليشيات مصراتة.

ويؤكد اخليل بالقول :”هؤلاء بني جلدتنا المتأمرين والمخططين مازالوا بيننا وقيادات وهم في الأصل خونة تآمروا على قوة مصراتة وقتها”.

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